Sabato 17 marzo prenderà il via, presso il Palazzo del Museo nell’ex Collegio dei Gesuiti, la quarta edizione della mostra “Ritualità, tradizione e contemporaneità del pane. Verso la costituzione dell’Ecomuseo del Grano e del Pane”, curata da Giuseppe Maiorana. L’esposizione - realizzata in collaborazione con il Polo museale regionale d’arte moderna e contemporanea di Palazzo Riso, a Palermo, e con Palazzo D’Aumale, a Terrasini - resterà aperta fino all’8 aprile.

SALEMI (TRAPANI) - Anche quest’anno l’arte è protagonista all’interno della Festa di San Giuseppe, in programma a Salemi (Trapani) dal 15 al 25 marzo.“I temi della tradizione, così come il rapporto con la forma e lo spazio pubblico, saranno presentati nella loro installazione in modo da giungere a una riflessione sul come proseguire oggi, a distanza di secoli, una tradizione, o su come quella stessa tradizione possa generare nuove forme che siano facilmente riscontrabili nella nostra quotidianità - racconta Maiorana -. L’azione performativa, nelle giornate del 18 e 19 marzo, all’interno del momento dedicato alla condivisione del pranzo con i tre bambini che rappresentano la sacra Famiglia, si delineerà con l’introduzione di una nuova pietanza che andrà ad arricchire le tradizionali 101 pietanze”.A prendere parte alla mostra, nata da un progetto dell’assessorato alle Culture del Comune di Salemi, sarà il collettivo artistico “Alterazioni Video”, fondato a Milano nel 2004 da Paololuca Barbieri Marchi, Alberto Caffarelli, Matteo Erenbourg, Andrea Masu e Giacomo Porfiri. Da allora, “Alterazioni Video” - la cui ricerca varia tra lo spazio e i segni estetici arricchendosi di un forte carico emotivo e metaforico - ha partecipato a varie mostre internazionali come Disobedience (Berlino 2005), Biennale di Venezia (2007), Remote Control (Shanghai 2007), Manifesta 7 (Rovereto 2008), 12^ Biennale di architettura di Venezia (2010) e Freak Out (New York 2013).“L’azione artistica si connota come importante atto di responsabilità che vedrà gli artisti i ‘proseguitori’ di una tradizione che, nel rispetto degli stilemi rituali del passato, potrà generare un processo di innovazione e continuità - dice ancora Maiorana -. Questo ulteriore momento si configura come importante passaggio per condurre la comunità nella realizzazione di un percorso partecipato, già avviato nel 2014, verso la costituzione dell’Ecomuseo del grano e del pane e che troverà collocazione all’interno del Palazzo dei musei, ulteriore tassello fondamentale per la città”.