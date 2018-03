É una questione di genetica o di alimentazione? Poco importa quella che un tempo era definita la terza età, sinonimo di vecchiaia, giacche da camera, scaldini e pantofole, oggi cambia pelle. E che pelle. Indossa quella black dei giubbotti punk-rock, almeno nelle pubblicità. Che non sono solo l’anima del commercio ma un indicatore puntuale delle rivoluzioni del costume. Basti pensare alle ultime edizioni di Vogue, la Bibbia del fashion, che piazza in copertina belle donne dai capelli argento.L’idea di vecchiaia è radicalmente cambiata grazie anche alla medicina preventiva che ha fatto passi da gigante. Certo tutto dipende dal fisico e dal cervello di ognuno, ma il trend è segnato e quella degli over ottanta è ormai la quarta età. E i “ragazzi” di ottant'anni spopolano dalla politica all'imprenditoria, dallo spettacolo alle professioni.A questo fenomeno di costume dedica la copertina il mensile I love Sicilia, che ha raccolto le testimonianze di alcuni “ragazzi degli anni Trenta” siciliani. Tra tutti,, che all'ultimo Festival di Sanremo ha raccolto un grandioso tributo per la sua straordinaria carriera. Il Pippo nazionale offre anche qualche consiglio ai suoi coetanei, come questo: “Non fate la scemenza di lavorarvi le ragazze giovani. Perché diventate ridicoli. E sono amori e affetti pericolosissimi. Si diventa patetici”.Nel nuovo numero in edicola anche le interviste a Giuseppe Tornatore e all'attore palermitano Paolo Briguglia.dedicata alla Città dei Templi che si appresta a cambiare volto come racconta il sindaco Lillo Firetto.Il numerò è on line eed è già disponibile in edicola. Il mensile si può scaricare anche per tablet e smartphone ( LINK APPLE STORE LINK WINDOWS STORE ).