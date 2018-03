Il testo ripercorre la storia del Teatro, dalla sua fondazione alla chiusura negli anni '70 e '80 del secolo scorso, alla successiva riapertura.

L'articolo sottolinea l'apertura alla città del Teatro, il costo contenuto dei suoi biglietti "una rarità fra i grandi teatri d'Opera, che ne fa un teatro per tutti e non per i pochi", il coinvolgimento dei giovani e dei migranti, l'incontro col le periferie con "Opera Camion", la nuova dimensione internazionale con presenze prestigiose a Palermo e importanti tournée internazionali.

"Se grandi teatri o luoghi di cultura come l'Opéra a Parigi o il Covent Garden di Londra sono importanti ma non sono il simbolo della propria città e del suo percorso di sviluppo - conclude l'articolo citando il Sindaco Leoluca Orlando, presidente della Fondazione Teatro Massimo - il Teatro Massimo è certamente il simbolo di Palermo, della sua rinascita e della fine del dominio mafioso".

Ieri il New York Times ha dedicato la foto di apertura della prima pagina al Teatro Massimo di Palermo, definito "Non solo una bella facciata ma un simbolo antimafia" con un lungo articolo firmato dal giornalista Rod Nordland e accompagnato da fotografie di Gianni Cipriano.