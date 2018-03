Una curva in cui l'anno scorso ha perso la vita un giovane centauro, lo stesso in cui un altro schianto si è rivelato fatale per una coppia di coniugi. E la lista delle croci sull'asfalto è ancora lunga. La statale 121 è per questo stata soprannominata, soprattutto dai pendolari, la "strada maledetta", specie nel suo tratto occidentale.Lavorava all'autorità portuale ed era uscito presto di casa, a bordo della sua Yamaha T-Max. Indossava il casco, viene definito "prudente e molto attento alla guida" da chi lo conosceva e lo chiamava "Vinz". Proprio quel tragitto, che ben conosceva e che percorreva quotidianamente, gli ha riservato la trappola peggiore: lo scontro è avvenuto con un camion e a contribuire all'impatto potrebbe essere stato l'asfalto reso viscido dalla pioggia. Una ricostruzione ancora al vaglio dei carabinieri di Misilmeri che sul posto hanno effettuato i rilievi."Quel tratto è ormai tristemente famoso - dicono gli amici di D'Amico - chi come noi lo percorre giornalmente spera sempre di arrivare a casa sano e salvo. Così non è stato per il caro Vinz, il quale destino è stato troppo sfortunato". Il dito viene puntato contro la continua presenza di mezzi pesanti proprio in quella zona: "Camion e tir caricano e scaricano merce. Poi effettuano il cambio di marcia per evitare di fare il giro e, alla curva, chi arriva non può prevederne la presenza",Abitava nel piccolo centro a pochi chilometri da Palermo insieme alla moglie e ai due figli. E amava "volare". Praticava da tempo parapendio ed è proprio questo uno dei ricordi più ricorrenti nei ricordi degli amici. "Vinz era una grande persona - dice Gianni Benanti - un uomo tutto casa e lavoro. Mi manca già tantissimo. Quanti voli in parapendio abbiamo fatto, quanti sorrisi quando spensierati trascorrevamo le domeniche insieme. Era amico di tutti, un esempio per ognuno di noi".