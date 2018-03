A finire nel mirino, stanotte, uno dei tanti clochard che stazionano nella zona di piazza Giulio Cesare: sotto choc ha lanciato l'allarme alla polizia ferroviaria, gli agenti si sono messi subito alle ricerche degli aggressori, ma si erano già dati alla fuga. Le indagini sono in corso, mentre la vittima, un palermitano di 38 anni, è stata trasportata in ospedale.. L'ennesima aggressione a Palermo, ai danni di un senzatetto. "La situazione è sempre più grave - dice Giuseppe Li Vigni della onlus "Gli Angeli della Notte" - perché la sicurezza in strada è carente, i nostri "fratelli" sono spesso a rischio. L'ideale sarebbe creare una struttura con dei mini alloggi dove poter ospitare i meno fortunati. E' necessario l'intervento di enti e istituzioni, noi volontari non possiamo fare tutto da soli".Qualche mese prima fu incendiato un cassonetto vicino al giaciglio di un altro clochard, Andrea, che dormiva in via Trieste, sempre dalle parti della stazione centrale. Ma le aggressioni si sono verificate anche in piazzale Ungheria, sotto i portici, un altro luogo in cui la notte stazionano vari senzatetto.