Scene di un romanzo di stallo che dura ormai da diversi giorni:

l'escalation nelle ultime ore, con le brecce che si sono aperte nella maggioranza di

. Un "immobilismo" dell'aula riconosciuto anche dal partito del sindaco, con il capogruppo

che invita maggioranza e opposizione alla "responsabilità".

Tutto inizia martedì sera, con la seduta convocata per discutere degli statuti delle aziende partecipate che viene interrotta da due consiglieri di maggioranza: Giulio Cusumano e Sandro Terrani. L'esponente di Palermo 2022 punta il dito sulle manfiestazioni di Palermo Capitale della Cultura, mettendo sul banco degli imputati l'assessore Andrea Cusumano, mentre il capogruppo del Mov 139 accende i riflettori sulla manutenzione del ponte Corleone additando l'ex vicensindaco Emilio Arcuri. L'aula si trasforma in un Vietnam per la maggioranza, con le comunicazioni in aula dell'opposizione che finiscono per bloccare i lavori di Sala delle Lapidi. Per i due assessori arriva anche la minaccia di una mozione di sfiducia da parte della minoranza che, visti i numeri risicati in cui naviga l'Orlando bis, potrebbe rappresentare un rischio.

A gettare benzina sul fuoco ci pensa anche il sindaco. Orlando festeggia su Facebook la prima pagina del 'New York Times' dedicata al teatro Massimo e lancia la sua stoccata: "Mentre avviene tutto questo, ecco che una parte della politica cittadina si accapiglia per un evento che non si svolge sugli 800 previsti nel programma di Palermo Capitale della cultura o per l’inserimento in Cartellone di questo o quell'evento, per altro quasi sempre autofinanziato dai promotori".

Questa mattina il secondo round dello scontro: Catania in aula invita al "rispetto del regolamento, che prevede dieci minuti ciascuno ai consiglieri comunali per le comunicazioni, non di più". Secondo il capogruppo di Sinistra Comune "l'atteggiamento dell'opposizione mira a impedire che il Consiglio porti a termine il suo lavoro. Non è possibile - sostiene - che con questi interventi si stravolga il cronoprogramma dei lavori stabilito nella conferenza dei capigruppo. Sinistra Comune è stata in silenzio per senso di responsabilità, ma ora basta". Parole che hanno scatenato la reazione di Tantillo: "La verità è che la maggioranza non riesce ad affrontare i problemi - sostiene il capogruppo di Forza Italia -. Il sindaco si riunisca con i suoi consiglieri e giunga a un chiarimento interno. La città ha bisogno di tanti provvedimenti e qui siamo davanti a una macchina amministrativa che va a rilento".

Tra i due un duello anche su un episodio legato alla seduta precedente, quando l'intervento della pentastellata Giulia Argiroffi sulle manifestazioni sportive è stato interrotto prima della conclusione da Tantillo che in quel momento guidava l'aula. Catania attacca: "Ha tolto la parola a un consigliere comunale, questo non è accettabile". Per Tantillo, invece, "Catania è fuori dal mondo". Questa la versione del consigliere forzista e vicepresidente di Sala delle Lapidi: "Ho fatto notare alla collega che in quel momento mancava il numero legale in aula. Vista l'importanza dell'argomento, l'ho rassicurata sul fatto che alla ripresa dei lavori l'indomani avrebbe potuto riprendere il suo intervento".

Episodi che raccontano di un clima pesantissimo in consiglio comunale. Un'aria pesante che costringe Chinnici a intervenire ufficialmente. Il capogruppo del Pd dice "basta con gli atteggiamenti ostili che danneggiano la città. Siamo chiamati a discutere di provvedimenti importanti per Palermo - spiega - per questo richiamo tutte le forze politiche presenti in Consiglio alla responsabilità". Poi l'invito rivolto a tutti a "lavorare per il bene di Palermo". Un messaggio rivolto a maggioranza e opposizione: "Facciano il loro dovere senza dimenticare il senso di responsabilità". E ancora: "Questo immobilismo genera un atteggiamento ostile dei cittadini nei confronti delle istituzioni. I palermitani attendono risposte non polemiche". Ma dal Movimento cinque stelle non arrivano segnali di pace: il capogruppo Ugo Forello, infatti, parla di un consiglio comunale "clinicamente morto, incapace di dare risposte e di esercitare le proprie funzioni di controllo". Nel racconto Forello c'è spazio anche per i temi sollevati da Cusumano e Terrani: "Sono settimane che non si delibera alcunché e, nello stesso tempo, non si sono ricevute le dovute informazioni su questioni molto importanti di interesse per la città, dal ponte Corleone ai cantieri di open fibra, agli affidamenti diretti e incarichi assegni dal settore cultura", afferma. Poi l'attacco diretto all'assessore Cusumano: "E' grave che abbia svilito e preso in giro il Consiglio non presentandosi ieriin aula a causa di un attacco di febbre alta che non gli ha impedito, però, di presenziare, nel pomeriggio della stessa giornata, alla riunione del Comitato Scientifico di Palermo Capitale della cultura".

Di fronte due veterani del consiglio comunale di Palermo: il capogruppo di Forza Italiae l'omologo di Sinistra Comune. Alla fine, che guida l'assemblea di Palazzo delle Aquile, è costretto a chiudere i lavori dopo pochi minuti e a convocare una conferenza dei capigruppo per lunedì. Ma l'opposizione è ormai sulle barricate e annuncia che diserterà l'incontro.