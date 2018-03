Nulla di più falso". Così in una nota il deputato regionale Cateno De Luca. "

La politica che pratico e in cui credo si basa prima di tutto sul valore del rispetto della persona - dice il deputato messinese presidente del gruppo misto -. Non posso quindi far passare sotto silenzio le parole infamanti rivolte alla mia persona da Matteo Salvini, probabilmente mal consigliato da qualche suo rappresentante siciliano, nel momento del mio arresto a novembre. A maggior ragione ora che quell’arresto si conferma essere stato frutto di atti “illogici” ed “infondati”, prima di poter avviare un qualsiasi dialogo politico con la Lega non posso che aspettare le scuse personali di Salvini, di Lo Monte e di tutti quei leghisti che sono caduti nella mania di considerare “Verbo” le parole dei procuratori. Ribadisco: la politica si basa sulla condivisione di idee e programmi, ma prima di tutto sul rapporto umano e sul rispetto fra le persone."

PALERMO - “Nonostante avessi già smentito la notizia, leggo con stupore di un mio presunto avvicinamento alla Lega di Matteo Salvini e di un imminente mio coinvolgimento parlamentare con quel partito.