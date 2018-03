Alta velocità, destrezza, tenuta di strada: sabato 17 e domenica 18 marzo motori accesi da R.Star, la concessionaria ufficiale Mercedes-Benz e smart in viale Michelangelo 1822 a Palermo in occasione di All R.Star Race Experience. In contemporanea in tutti gli showroom italiani gli amanti della Stella vivranno due giorni di sfide adrenaliniche partecipando a TimetoRace, il torneo di Gran Turismo Sport su PlayStation 4.

La gara, per la quale verranno installate postazioni di guida simulata con piattaforma Sony Ps4, si svolge a bordo di una Mercedes-Benz Amg Gt-3 su una pista Gran turismo sport. Il tempo complessivo impiegato per compiere il percorso stabilito sarà registrato su un programma informatico appositamente ideato per l’iniziativa che elaborerà in tempo reale una classifica.

I tre migliori tempi rilevati tra tutte le concessionarie Mercedes-Benz d’Italia saranno premiati: il primo con un soggiorno per due persone al circuito Formula1 di Monza con ingresso al Gran Premio; il secondo con un corso Driving Academy e il terzo con un Mercedes-Benz GLC in comodato d’uso per un weekend. Anche il miglior tempo realizzato in concessionaria da R.Star sarà premiato con un GLC in comodato d’uso per un weekend. Per partecipare è necessario essere maggiorenni e iscriversi al link http://bit.ly/2HqVG7c

Sabato e domenica in concessionaria sarà possibile anche scoprire il GLC 220 D4MATIC SPORT Mercedes-Benz, il SUV 5 porte 5 posti con motore a gasolio di 2143 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 125 kW/170 CV, accelerare da 0 a 100 km/h in 8,3 secondi e raggiungere una velocità massima di 210 km/h. Scopri la promozione in corso su http://bit.ly/2tI9urI.

In occasione dell’open weekend promozioni ed offerte speciali anche su smart e usato.