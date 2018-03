Il 23 settembre Antonio Ingroia viene nominato da Rosario Crocetta (il socio unico della partecipata è la Regione Siciliana) commissario liquidatore di Sicilia e-Servizi.è divenuto amministratore unico - si autoliquida 117 mila euro a titolo di indennità di risultato sul bilancio 2013 a fronte di un potenziale utile di 150 mila euro (in concreto sarà poi quantificato in 33 mila euro).contestate dal procuratore aggiunto Sergio Demontis e dai sostituti Enrico Bologna e Pierangelo Padova al termine delle indagini dei finanzieri del Nucleo di polizia economica. Innanzitutto il suo compito è quello di liquidare la società, mentre una legge e una circolare regionale autorizzano l'indennità di risultato solo all'amministratore di una società in piena attività e comunque per un importo non superiore al doppio del compenso annuale (e cioè per un massimo di 100 mila euro).di un intero anno ed invece nel 2013 ha lavorato come liquidatore per soli tre mesi., scrive il giudice per le indagini preliminari Marcella Ferrara, Ingroia agirebbe “in evidente conflitto di interessi” e senza che l'indennità sia stata “mai deliberata dall'assemblea, unico organo competente a deliberare sul punto”.Nella determina con cui si dà il via libera al pagamento, Ingroia “ha richiamato in modo del tutto improprio e fuorviante” l'atto di nomina ad amministratore unico al solo scopo di giustificare l'erogazione di indennità a quella data certamente non dovutagli”.