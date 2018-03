Avvenimenti previsti per oggi, venerdì 16 marzo, in Sicilia.1) NOTO (SR) - Palazzo Trigona, ore 09:00 Seconda giornata di lavori di un convegno itinerante di tre giorni organizzato tra Poggioreale, Noto e Messina dall'Ordine dei Geologi della Regione Sicilia, in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Geologi e la sua Fondazione Centro Studi dal titolo 'Geologia in movimento: viaggio nella storia sismica del territorio siciliano'.2) PALERMO - Palazzo Steri, Sala delle Capriate, ore 09:00 Presentazione del 4/o Rapporto sulla Bioeconomia in Europa, realizzato da Intesa Sanpaolo ed Srm per Assobiotec, dal titolo 'La bioeconomia come chiave di sviluppo dei territori: il caso Sicilia'.3) CATANIA - Polo bioscientifico, aula magna, Via Santa Sofia 98, ore 09:00 Tappa della decima edizione dell'Unistem day, evento europeo di divulgazione scientifica dedicato agli alunni delle scuole superiori. Tra i temi centrali innovazione tecnologica, le ultime scoperte nel campo delle cellule staminali e le fake news.4) ENNA - Università Kore, auditorium Antonio Scelfo, ore 09:30 Inaugurazione dell'anno accademico 2017/2018 dell'Ateneo. Partecipano il presidente della Regione, Nello Musumeci, il presidente della Kore, Cataldo Salerno, il direttore generale, Salvatore Berrittella, il rettore Giovanni Puglisi e un rappresentante degli studenti dell'università di Enna.5) CATANIA - Villa Cerami, aula magna, ore 10:00 Convegno dal titolo 'La quarta Riforma del lavoro pubblico (tra buon andamento, imparzialità ed efficienza della Pubblica Amministrazione)', sulle principali novità in materia di lavoro pubblico introdotte con la cosiddetta Legge Madia.6) CATANIA - Museo della Rappresentazione, via Etnea 741, ore 10:00 Evento dedicato a startupper e aziende con progetti innovativi organizzato da UniCredit, che presenta l'UniCredit Start Lab. Partecipano, tra gli altri, il regional manager Sicilia di UniCredit Salvatore Malandrinoo ed il direttore generale STMicroelectronics Camelo Papa.7) CATANIA - Zona industriale, sito 3Sun, ore 10:30 Inaugurazione della nuova linea di assemblaggio. Partecipano la presidente di Enel, Patrizia Grieco, il Ceo di Enel Green Power, Antonio Cammisecra, il Ceo di 3Sun, Antonello Irace, il presidente della Regione, Nello Musumeci, e il sindaco di Catania, Enzo Bianco.8) CATANIA - Centro commerciale 'Porte di Catania', ore 12:00 L'Aeronautica Militare presenta una serie di iniziative in programma per due settimane in occasione del 95/mo anniversario dalla sua fondazione. Partecipano, tra gli altri, il sindaco Enzo Bianco ed il comandante del 41/mo Stormo dell'Aeronatuca e dell'aeroporto di Sigonella colonnello pilota Francesco Frare.9) PALERMO - Auditorium di Villa Zito, via Libertà 52, ore 12:00 L'assessore regionale dei beni culturali Vittorio Sgarbi incontra i giornalisti in occasione della presentazione della mostra 'Il ritorno di Donna Franca Florio', fino al 20 maggio, che si inaugura alle 17. Il presidente del Comitato d'onore è Leoluca Orlando, quello del Comitato scientifico Vittorio Sgarbi. Tra i componenti Raffaele Bonsignore, Gianfranco Miccichè e Nello Musumeci.10) PALERMO - Chiesa valdese, via dello Spezio 43, ore 17.00 Il presidente uscente del gruppo parlamentare del Pd, Ettore Rosato, partecipa all'assemblea dei circoli Palermo Libera e Solidale.11) SIRACUSA - Contrada Isola, ore 16:00 Il presidente della Circoscrizione "Neapolis" Giuseppe Culotti, terrà una conferenza stampa sulle problematiche relative alla costruzione della nuova scuola in contrada Isola.12) PALERMO - Cantieri Culturali, via Paolo Gili 4, ore 17:00 Assemblea cittadina sulla (ri)costituzione della democrazia. Saranno illustrate tre leggi di iniziativa popolare su scuola, modifica dell'Art. 81 in Costituzione e legge elettorale. L'incontro darà il via alla raccolta firme è promosso dal comitato Lip Palermo per la scuola della Costituzione.13) CATANIA - Museo Emilio Greco, ore 17:00 Inaugurazione di una collettiva d'arte contemporanea dal titolo 'Impressum', organizzata da Artisti Italiani. A cura di Benedetta Spagnuolo.14) PALERMO - Palazzo d'Orleans, sala Alessi, ore 18:00 Tavola rotonda dal titolo 'Divina Bellezza. Dal Vaticano alla Sicilia in rete per la cultura'. su nuove alleanze per la promozione e il rilancio del territorio regionale, organizzato da Regione Siciliana, la Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede, Arcidiocesi di Palermo, Vatican Media e Officina della Comunicazione.