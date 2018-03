. Almeno non adesso”. L'assessore ai Beni culturali Vittorio Sgarbi non ne può più di questo continuo “giallo” sulle sue dimissioni e oggi, dopo aver dato forfait a una conferenza stampa da lui stesso convocata, esplode e dice la sua.Proprio per questo non c'ero. Mi sono rotto il c... di tutta questa prosopopea sulle mie dimissioni. Il patto tra Berlusconi e Musumeci era chiaro: me ne sarei andato soltanto quando fossi stato nominato ministro.Certo che mi insedierò. Ma questo non significa che mi dimetterò entro quella data. Prima dovrà riunirsi la Giunta per le elezioni e sancire la mia incompatibilità, poi avrò un mese di tempo per decidere. E solo allora, penso saremo già a maggio, potrei dimettermi. Raffaele Stancanelli ha avuto tre anni per decidere tra Senato e Catania, perché quindi Musumeci non mi riserva adesso lo stesso trattamento che ha riservato al suo migliore amico? Forse perché gli serve il mio posto in giunta per tenere buona la sua maggioranza? Bene, allora che mi cacci lui.Quello è stato un errore dell'assessore Cordaro che ha rappresentato il governo alla Conferenza dei capigruppo. In giunta, forse, non hanno capito come stanno le cose. Hanno deciso che mi devo dimettere nonostante non sia ancora il momento, viste anche le numerose cose che sto facendo per la Sicilia. Il ritratto di Donna Franca Florio si trova a Villa Zito grazie a me che ho messo insieme Raffaele Bonsignore, mio amico, e i marchesi Bellingeri, miei amici. E il 27 marzo, data in cui dicono dovrei andare via, porterò invece in Sicilia un imprenditore che ha messo sul tavolo 39 milioni di euro per il restauro del Tempio G di Selinunte.Un giorno mi ha chiamato mentre ero con Berlusconi e mi ha detto che la 'situazione è insostenibile', poi gli ho passato Berlusconi al telefono e non l'ho più sentito. La verità è che sente addosso la pressione dei grillini e dei suoi stessi alleati. Ma non è un problema mio. Io per adesso non mi dimetto.