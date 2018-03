PALERMO - Cambio in corsa alla guida dell'IRSAP, Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive, che per i prossimi tre mesi avrà il funzionario regionale Giovanni Perino in qualità di Commissario ad acta per gli affari urgenti e indifferibili dell'Ente vigilato dalla Regione siciliana. L'Assessore regionale delle Attività Produttive, Mimmo Turano, ha accettato le dimissioni del funzionario Gioacchino Orlando per motivi strettamente familiari e ha nominato con decreto il neo Commissario ad acta: Giovanni Perino, funzionario Direttivo dell'Amministrazione Regionale, 53 anni palermitano, laureato in Scienze Politiche all'Università di Palermo e membro dell'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore. L'incarico avrà durata di tre mesi a decorrere dalla data del 16 marzo, salvo anticipata decadenza dall'incarico a seguito di nomina del Consiglio di Amministrazione o del Commissario Straordinario. Nessun compenso è previsto per l'espletamento dell'incarico, conferito - come si evince dal decreto - "per il compimento di tutti gli atti indifferibili e urgenti in mancanza dei quali l'Irsap potrebbe subire un danno certo e grave, nonché per tutti gli atti finalizzati alla tutela del patrimonio dell'Ente, inclusi quelli espressivi della rappresentanza legale e quelli ascritti agli Organi dell'Istituto". Giovanni Perino è funzionario direttivo regionale presso l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti, e in atto - come il suo predecessore Gioacchino Orlando - è inquadrato presso gli uffici di diretta collaborazione all'opera dell'Assessore delle Attività Produttive. (ANSA).