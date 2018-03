. E da un albo dei. Dal quale, però, gli enti potranno “pescare” prioritariamente. Insomma, nei prossimi mesi, gli stessi enti potranno operare. La disposizione è contenuta nella relazione presentata in giuntae tradotta dal governo nella delibera che, di fatto, dà il via libera all’iter che porterà al nuovo avviso per i corsi. Con questa delibera, in particolare, la giunta approva il nuovoche comprende appunto le professionalità che potranno essere formate: 157 in tutto.Come detto, si parte da un finanziamento di 125 milioni, che verrà fuori - al momento l’indicazione è un po’ vaga - dal dipartimento della Formazione e dell’Istruzione. È questa la somma che servirà per un. Non solo perché, appunto, recepisce il nuovo catalogo dell’offerta formativa, ma anche perché si passa al: saranno gli allievi, infatti, a scegliere il corso da frequentare e l’ente erogatore.Gli enti, intanto però, potranno presentare le proprie proposte progettuali sulla base, appunto, dei profili previsti dal catalogo. Potranno farlo quelli accreditati o quelli che richiederanno l’accreditamento.La delibera disciplina anche la questione dei dipendenti, sciogliendo il dubbio. I titolari degli enti dovranno partire dai dipendenti in organico. Quelli “aggiuntivi” necessari per i corsi dovranno essere selezionati “prioritariamente” dall’albo creato dalla legge 24 del 1976. A quel punto, però, gli enti potranno avere bisogno di altra gente. E così, ecco. “La possibilità di individuare l’eventuale personale al di fuori del predetto albo – scrive l’assessore Lagalla – in caso di assenza di specifiche professionalità, dovrà essere motivata e, comunque, oggetto di valutazione da parte dell’amministrazione”.L’assessorato ha individuato un criterio preciso: la somma massima del contributo potrà essere pari al doppio del contributo “migliore” ottenuto negli anni tra il 2010 e il 2017 (vanno escluse però dal computo alcune somme come quelle ricevute per i corsi Oif, di alta formazione o di apprendistato).. Prevista anche una indennità di frequenza per gli allievi pari a 5 euro.E i profili professionali saranno quelli previsti dal catalogo, appunto e frutto di specifici studi e rilevazioni (il sistema 'Excelsior di Unioncamere, studi della Banca d'Italia, indagine F.a.r.o, oltre alle proposte giunte dalle parti sociali).Sono presenti i “classici” della formazione siciliana: ecco infatti i profili di, operatore del benessere, acconciatore. Ma tra i profili dedicati ai “servizi alla persona” ecco anche quelli di. Per chi aspira, un giorno, a calcare i palchi di qualche teatro, ecco anche i, previsti nell’area professionale “cultura e tecnologie informatiche”, dove trovano posto, tra gli altri, i profili di bibliotecario, tecnico audio-luci, tecnico del suono, disegnatore. Ma ecco anche profili che rappresentano il futuro e il passato: tecnico di gestione di siti web e addetto alla rilegatura e al restauro cartaceo.(addetti al giardinaggio o alla pesca, tecnici dell’ambiente o del meteo, addetti alla gelateria o alla pasticceria),(addetto di falegnameria, serramentista, tecnico di restauro, ma anche tecnico dell’abbigliamento o costumista teatrale e cinematografico). E ancora, ecco i profili legati alla(carpentieri, cementisti, mosaicisti, piastrellisti, saldatori…), quelli riferiti alle attività di vendita (centralinisti, contabili, addetti alle vendite), e infine quelli dell’area professionaledove trovano posto, tra gli altri, i profili di collaboratori di cucina, di sala e bar, pizzaioli e tecnici delle attività motorie. Sono 157 in tutto i nuovi profili. La nuova Formazione ripartirà da qui.