L’Associazione Sportiva Horsesense Italia domenica 18 Marzo inaugurera’ la nuova scuola di equitazione. L’ Horsesense Italia riserverà all’interno delle proprie attività equestri uno spazio dedicato alla riabilitazione equestre e all’ippoterapia per idiversamente abili, nella splendida Villa Albanese a Falsomiele. Alla giornata inaugurale vi prenderanno parte, diverse autorità , IL PRESIDENTE DELL’Ordine dei Medici Toti Amato il sindaco di Monreale Piero Capizzi, il presidente nazionale di ENGEA Mauro Testarella, che interverrà al convegno sulle nuove attività engea in Sicilia. Dopo il saluto del presidente dell’Associazione Sportiva Horsesense Italia Francesco Ruggeri, che presenterà le iniziative del centro, interverranno la responsabile regionale Roberta Bianco. Sarà presentata anche l’attività E.R.D. ENGEA (Equitazione Ricreativa per disabili) e ci saranno anche interventi assistiti con gli animali curati dalla dottoressa Anna Zuccaro. Lo staff della nuova Horsesense Italia sarà guidato sarà guidato dalle istruttrici Federica Spina e Pamela Mignosi . Alle 11.30 si terrà il battesimo della sella con adulti a cavallo e bambini sui pony seguiranno dimostrazioni di varie attività a cavallo.