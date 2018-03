PALERMO - Ad una settimana dalla Giornata Mondiale della consapevolezza dell'Autismo, il Comitato “L’Autismo Parla Onlus”, da quasi dieci anni impegnato a Palermo nella tutela e nella promozione dei diritti delle persone autistiche, organizza la seconda edizione dell’happening “Mostra…mente”: una mostra di opere d’arte realizzate da cinque artisti con autismo che esporranno al Centro Culturale Biotos, in via XII Gennaio 2 a Palermo.L’arte ha la capacità di azzerare ogni differenza e “Mostra…Mente” è una concreta occasione per dimostrarlo. Le opere d’arte potranno essere acquistate con donazione libera e il ricavato andrà agli artisti, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione lavorativa delle persone autistiche. Parte del ricavato della manifestazione andrà a sostegno delle attività del Comitato “L’Autismo Parla Onlus”.La manifestazione, è sostenuta da Eagle, Optical Center, MBE Malaspina, Servizi 3C, Bellaville Solution, Terruso Impianti e Centro Culturare Biotos.Appuntamento domenica 25 marzo, dalle 17 alle 22 al Centro Culturare Biotos, via XII Gennaio 2 – Palermo.