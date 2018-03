Nata da appena tre anni, la StraPalermo – Corri StraPapà si appresta ad avere il suo record con, ad oggi, più di 4000 bambini iscritti alla passeggiata ludico motoria. Un anticipo di primavera per riappropriarsi della propria città, una grande giornata di festa dello sport, con ogni bambino che correrà accompagnato almeno da un genitore e, proprio per questo, le presenze stimate superano le 9000.

Quest’anno la manifestazione, in collaborazione con BNL Gruppo BNP Paribas, contribuirà ad incrementare la raccolta di fondi a favore della Fondazione Telethon, mettendo in evidenza il connubio tra sport ed impegno sociale.

Testimonial dell’iniziativa il piccolo Domenico Russo, già volto di Telethon, che con la sua spontaneità riesce a coinvolgere tutti e in ogni suo intervento sottolinea l’importanza di tali manifestazioni sociali.

La grande onda colorata partirà alle 11 da via Cavour, sotto il grande arco brandizzato ACSI Sicilia Occidentale per proseguire per via Roma, via Torino, via Maqueda e fermarsi ai tre punti ristoro che saranno organizzati nella zona laterale al Teatro Massimo.

ISCRIZIONI

PER LA CORRI STRAPAPA’ (passeggiata ludico-motoria):

Numeri da capogiro e una grande festa cittadina. Sono queste le premesse per la III edizione della StraPalermo – Corri StraPapà, la grande manifestazione organizzata dall’ACSI Sicilia Occidentale in collaborazione con il Comune di Palermo, che domani, domenica 18 marzo, attraverserà le vie del centro cittadino.La partenza per la gara competitiva, invece, sarà alle ore 8.45 sulla distanza di circa 9 km. Tre giri velocissimi di 3 chilometri tra le bellezze storico-monumentali di indiscusso valore e bellezza, come il teatro Massimo, i Quattro Canti e Palazzo delle Aquile.Dopo la manifestazione podistica i più piccoli potranno continuare a divertirsi all’interno del Village StraPapà a piazza Verdi che resterà aperto fino alle ore 20 di domenica. Uno spazio dedicato ai ragazzi che potranno sfidarsi nel toro meccanico, nell’arrampicata, nel bungee run e nel calcio balilla umano. Inoltre, si potrà provare il face painting e richiedere una scultura di palloncini.È possibile ancora iscriversi in uno di questi punti:– ACSI Sicilia Occidentale, via Leonardo da Vinci ,17– Tecnica Sport, via Aquileia ,38- Centro commerciale Forum, via Pecoraino– Farmacia Menni, via Archimede, 182;– Parco della Salute, Foro Italico– StraPapà Village, piazza Verdi– Centro Informazione Turistica via Cavour,133 fronte la libreria La FeltrinelliPER LA STRAPALERMO (gara competitiva):– l’ACSI Sicilia Occidentale, via Leonardo da Vinci ,17;– Tecnica Sport, via Aquileia ,38;– Farmacia Menni, via Archimede, 182;