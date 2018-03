in piazza della Repubblica a Caltanissetta. Maurizio Salute è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di lesioni personali e porto di coltello. Gli agenti sono intervenuti dopo essere stati chiamati da alcuni testimoni dell'aggressione.e fornito indicazioni per rintracciare l'uomo che nel frattempo si era allontanato con la sua auto da cui era stata fatta scendere con calci e pugni e tirandola per i capelli. Non contento Salute prima di andare via le aveva cosparso di alcool il viso. L'indagato è stato accompagnato a casa e messo ai agli arresti domiciliari.La donna è stata visitata al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta e ha denunciato il suo aggressore. La prognosi prescritta dai medici è stata di cinque giorni. (ANSA).