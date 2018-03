Più di 15 mila persone, secondo le stime dell'organizzazione, sono le persone che hanno sfilato questa mattina per le vie del centro di Palermo dando vita ad una grande festa dello sport. La passeggiata ludico motoria ha preso il via puntuale alle ore 11 con i più piccoli in trepidazione per correre accanto ai loro genitori, amici, fratellini ed anche nonni.L e aspettative erano molto alte, nonostante il tempo incerto fino all'ultima ora, ma la StraPalermo – Corri StraPapà, organizzata dall'ACSI Sicilia Occidentale in collaborazione con il Comune di Palermo, "oggi ha regalato un'emozione unica", scrivono. dando vita ad una grande festa dello sport. La passeggiata ludico motoria ha preso il via puntuale alle ore 11 con i più piccoli in trepidazione per correre accanto ai loro genitori, amici, fratellini ed anche nonni.L e aspettative erano molto alte, nonostante il tempo incerto fino all'ultima ora, ma la StraPalermo – Corri StraPapà, organizzata dall'ACSI Sicilia Occidentale in collaborazione con il Comune di Palermo, "oggi ha regalato un'emozione unica", scrivono.

"In soli tre anni siamo riusciti a dar vita ad una manifestazione capace di coinvolgere più di quindicimila persone – commenta Salvo Di Bella, organizzatore della StraPalermo – Corri StraPapà. Palermo è una città che risponde sempre con interesse allo sport ed oggi ha dato prova del suo grande cuore. Grazie, grazie a tutti, per aver partecipato con grande entusiasmo".Tutti stretti in un abbraccio solidale hanno sfilato da via Cavour a via Roma, continuando per via Torino, via Maqueda e ritrovarsi davanti al teatro Massimo per il ristoro finale. Tra le curiosità si segnala la bambina più piccola di 4 mesi che ha sfilata con indosso la t-shirt e il pettorale., mettendo in evidenza il connubio tra sport ed impegno sociale.partita alle ore 9 sulla distanza dei 9 km che ha visto trionfare, sugli oltre 800 partecipanti, Luca Cimò della Universitas Palermo che ha tagliato il traguardo in 29 minuti e 19 secondi. Alle sue spalle Filippo Lo Piccolo della Monti Rossi Nicolosi in 29:32 e gradino più basso del podio per Riboty Diaz Luciano dell'ACSI Palermo che ha concluso la gara in 30 minuti e 46 secondi.Tra le donne primo posto per Barbara Bennici della società Casone Noceto che ha completato i tre giri in 34 minuti e 14 secondi, seguita da Maria La Barbera (35:15) e Sofia Cassata (37:00).