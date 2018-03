Ha scelto di tornare a suonare dal vivo in Sicilia il maestro Giovanni Allevi, che porterà anche sulla nostra isola il mastodontico spettacoloper due tappe che si annunciano già scoppiettanti. I concerti siciliani, che fanno parte della lunga tournée sinfonica carica di emozioni, che prende il nome dall’ultimo progetto discografico del maestro Allevi “Equilibrium”,L'artista si esibirà sul palco con il pianoforte, nella triplice veste di compositore, pianista e direttore d’orchestra e sarà accompagnato da. Un’inedita e intima formazione che darà vita alle magiche note dell’ultimo album di studio di Allevi. L'Orchestra Sinfonica Italiana nasce dalla fusione delle esperienze classiche e liriche di alcuni tra i migliori professori d’orchestra italiani, provenienti da importanti teatri nazionali e dimostra una straordinaria versatilità e conoscenza dei linguaggi sia del repertorio classico, che di quello contemporaneo.Allevi, in equilibrio perfetto nella sua musica tra “compositore, pianista e direttore d’orchestra”, durante il concerto assumerà col carisma e la leggerezza che lo contraddistinguono, tutti i diversi ruoli, attraverso una scaletta che vedrà alternare le atmosfere seducenti delle nuove composizioni e i brani più celebri della sua ventennale carriera. Giovanni Allevi anche per le tappe siciliane non abbandonerà il look che lo ha sempre contraddistinto rendendolo un’artista amato a livello internazionale: jeans, t-shirt, scarpe da ginnastica e la sua immancabile bacchetta. Personaggio amato e controverso, ha riportato la ‘musica’ al centro delle discussioni accademiche, facendosi amare da tutti. Timidissimo e schivo sembra perfettamente a suo agio davanti le folle, con cui riesce a stabilire un dialogo profondo ed emozionale, sia alla guida di un’orchestra sinfonica che davanti al suo amato pianoforte. Il pubblico, trasversale, di tutte le età e nazionalità lo segue con instancabile entusiasmo nelle sue numerose tournée, trasformando i teatri in arene degne di una rockstar.. È possibile acquistare i biglietti anche al botteghino del teatro Metropolitan di Catania: http://www.metropolitancatania.it/, 095 322323 e attraverso il sito web www.cinemateatrogolden.it/ tel. 091.6264702. Per info è possibile telefonare allo 091.626.01.77 o al 393.94.50.020 o ancora inviare una mail all’indirizzo agavespettacoli@inwind.it.