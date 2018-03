- Vigili del fuoco impegnati in diversi quartieri di Palermo per spegnere le cataste di legno accese in occasione della festa di San Giuseppe. Nonostante le operazioni di bonifica della Rap dei giorni scorsi, i roghi sono divampati in via Gaetano Mosca, in via Colonna Rotta, in via Tricomi, in piazza del Carmine a Ballarò,in via Marcellino, in via Corazza. Tutte le squadre dei pompieri sono impegnate negli spegnimenti. In diverse zone sono state lanciate uova e arance contro i pompieri intervenuti.