Già abbiamo istituito il gruppo di lavoro. Stiamo pubblicando l'avviso per creare lo staff perché non abbiamo tecnici e utilizzeremo i fondi che l'Unione Europea ci ha messo a disposizione". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci incontrando i giornalisti a Catania a margine di una riunione di giunta straordinaria congiunta Comune - Regione Siciliana svoltasi in municipio. "Io credo che, con uno staff ben dotato di giovani, architetti, ingegneri, biologi, chimici ed esperti giuristi, secondo il crono programma che abbiamo offerto all'Ars, a dicembre - ha aggiunto - avremo finalmente, dopo 15 anni, il piano regionale rifiuti la cui assenza ha determinato la sospensione di un congruo finanziamento da parte della stessa Ue"."Nel frattempo - ha proseguito Musumeci - stiamo lavorando al 'Piano Stralcio' che ci consente di potere parzialmente intervenire e abbiamo già costituito l'ufficio speciale per la bonifica delle discariche. Sono 511 le discariche in Sicilia: non sappiamo quante siano inquinanti e quante dormienti. Certamente c'e' un ritardo imperdonabile e sarà compito del mio Governo sanare questa omissione con un intervento rapido". "Tante cose - ha concluso - potevano essere fatte 5, 10, 15 anni fa e purtroppo non sono state fatte. E alcune di quelle che sono state fatte sono state fatte male".(ANSA)