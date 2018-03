Siamo orgogliosi di questa apertura - dichiara Vittorio Troia, Direttore generale CFO di Conad Sicilia - che ha permesso di ridare al quartiere un nuovo impulso e soprattutto di generare 35 nuovi posti di lavoro, offrendo così un altro contributo al benessere generale del territorio e confermando il nostro modo di essere: non un’isola, ma Persone oltre alle cose, attente alle esigenze della comunità".

I clienti potranno contare su un assortimento di oltre 8.000 referenze, scegliendo accanto alle migliori marche la grande qualità dei prodotti a marchio Conad e tanti prodotti improntanti ai nuovi modelli di consumo delle persone: dal biologico al locale, con un ampio assortimento di prodotti a Km zero, ai prodotti senza glutine, per celiaci e ad alta digeribilità, legati al mondo benessere. Tra le novità, la presenza di un’area ristoro “Con Sapore Conad” per un pasto di qualità da consumare direttamente nella comoda area attrezzata del punto vendita, scegliendo da un ricco menu che spazia dai primi ai secondi, alle pizze e ai panini gourmet. A un così variegato assortimento, si affiancano centinaia di prodotti in offerta proposti giornalmente dal punto vendita, che si andranno ad aggiungere alle consuete e periodiche promozioni che caratterizzano l’insegna.

Il supermercato di via Sampolo è caratterizzato da format e attrezzature innovative che consentono una riduzione dei consumi energetici e da scelte progettuali e impiantistiche orientate alla sostenibilità ambientale.

“Consolidare la nostra presenza sul territorio è un messaggio di fiducia importante e una scelta che ci impegna ancor di più nei confronti dei nostri clienti, nel proporre soluzioni capaci di coniugare qualità, convenienza, velocità, comodità della spesa e soprattutto attenzione al territorio- dichiara Salvo Vitale, socio di Conad Sicilia e proprietario del punto vendita insieme a Gianluca Amato - Anche a Sampolo ci impegneremo per diventare un punto di riferimento per la spesa quotidiana, mettendo al servizio dei clienti tutta la professionalità e competenza del nostro staff per offrire una qualità distintiva nel rispetto del potere d’acquisto dei consumatori”.

Il negozio sarà aperto da lunedì a domenica dalle 9.00 alle 22.00.

Un'apertura importante che, oltre a fornire alla città un negozio all’avanguardia e attento all’ambiente, racchiude in sé anche il significativo intervento di riqualificazione del vecchio stabile di via Sampolo. "Il punto vendita si sviluppa su circa 1.000 metri quadri di superficie di vendita, è dotato di cinque casse, di cui tre salva tempo con un ampio parcheggio scoperto. Il nuovo Conad si presenta con una forte specializzazione nei freschi, grande convenienza, elevata qualità, velocità di spesa e una particolare attenzione al servizio al cliente e all’innovazione. Si distingue per un’offerta particolarmente ampia di prodotti freschi e del territorio e soprattutto per la ricerca dell’eccellenza e la cura dei dettagli in tutti i reparti freschi, rigorosamente assistiti: nel settore ortofrutta è possibile acquistare succhi, centrifugati, spremute di frutta fresca e vaschette di macedonia, preparati al momento; nella macelleria, oltre ad vasto assortimento di carni pregiate e tracciate, accuratamente selezionate, è possibile trovare un’area dedicata alla frollatura, che consente di migliorare le caratteristiche organolettiche della carne, conferendole più gusto e tenerezza; in gastronomia è possibile chiedere la cottura dei cibi appena acquistati e nella cantina richiedere il servizio di raffreddamento istantaneo per acquistare un vino pronto da degustare.“Si tratta di un format innovativo, capace di fidelizzare un cliente sempre più attento, informato ed esigente, offrendo una profondità assortimentale e una specializzazione nei freschi, garantita da un’insegna leader come Conad, riferimento di mercato per qualità, servizio e convenienza- dichiara Antonio Brianti, Direttore Generale COO di Conad Sicilia. “Un negozio tutto da scoprire, che propone un vasto assortimento di prodotti a marchio Conad, tra cui la linea “Sapori e Dintorni”, dedicata alle eccellenze dei territori italiani, e il nuovo marchio Conad “Verso Natura”, declinato nelle quattro linee di prodotti biologici, vegani, ecologici ed equo-solidali”.