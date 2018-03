PALERMO - "Sgarbi vuole andare via a maggio? Deve essere Musumeci a dettare i tempi. Se vuole può, anzi deve cacciarlo subito. Sgarbi non può decidere se e quando migrare verso una più comoda poltrona romana". Lo dice è la capogruppo del Movimento 5 Stelle all'Ars Valentina Zafarana. L'ipotesi di far saltare la trattativa con il mecenate dalla valigia piena di soldi disposto a investire su Selinunte, sbandierata da Vittorio Sgarbi - aggiunge - suona proprio come il ricatto di un ragazzino che messo fuori dalla partita perché più volte ammonito, vuol portare via il pallone. Inutile ribadire come l'alta caratura culturale dell'assessore Sgarbi cozzi con la levatura morale di un uomo, avvezzo a violente e volgari invettive contro chiunque e chicchessia dai gabinetti di mezza Italia. Tralasciando però questi aspetti, le mostre sbandierate da Sgarbi sono davvero ben poca cosa per un uomo a capo di un assessorato tanto strategico per la Sicilia. Peraltro, quello del mecenate disposto a trattare solo con lui e il ricattino personale contro lo stesso Musumeci, sono argomenti dalla bassissima levatura che speriamo siano a breve un lontano ricordo. Un assessore, non può essere un curatore di mostre, ma in quanto organo di indirizzo politico, deve dare ad esempio risposte in merito alla riorganizzazione delle soprintendenze, istituire i poli museali, provvedere all'attuazione della legge sui parchi archeologici. Avrebbe potuto mettere in rete i musei, istituire i parchi minerari o prevedere un sistema dei grandi musei con una propria autonomia finanziaria e gestionale. Morale: in questi mesi abbiamo pagato un curatore di mostre, non un assessore. Sgarbi non può rimanere aggrappato a un ruolo concordato con il suo padrino politico Berlusconi".(ANSA).