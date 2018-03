Nella sede del comando provinciale dell’Arma, a Siracusa: il procuratore capo, Francesco Paolo Giordano, il suo sostituto Marco Dragonetti, il comandante dei carabinieri Luigi Grasso, e la foto di una bella ragazza vestita di bianco sullo sfondo. Ha confessato, dunque, Paolo Cugno, nella serata di domenica, dopo lunghe ore di silenzio e un inizio di totale chiusura, sotto interrogatorio nella caserma dei carabinieri di Canicattini. Gli uomini dell’Arma lo avevano rintracciato vagante e confuso di primo mattino, nella periferia del paese: non aveva fatto rientro a casa del suocero, dove la coppia viveva, e questo aveva fatto scattare l’allarme. a Siracusa: il procuratore capo, Francesco Paolo Giordano, il suo sostituto Marco Dragonetti, il comandante dei carabinieri Luigi Grasso, e la foto di una bella ragazza vestita di bianco sullo sfondo. Ha confessato, dunque, Paolo Cugno, nella serata di domenica, dopo lunghe ore di silenzio e un inizio di totale chiusura, sotto interrogatorio nella caserma dei carabinieri di Canicattini. Gli uomini dell’Arma lo avevano rintracciato vagante e confuso di primo mattino, nella periferia del paese: non aveva fatto rientro a casa del suocero, dove la coppia viveva, e questo aveva fatto scattare l’allarme.

Ora è nel carcere di Cavadonna: l’accusa è omicidio aggravato. Avrebbe sferrato lui le coltellate letali sul corpo di Laura, mamma della sua stessa bambina di 8 mesi e a sua volta mamma di un’altra creatura di 4 anni avuta da una precedente relazione. I due erano usciti nel tardo pomeriggio di sabato per andare in quel terreno di contrada Tradituso, tra Canicattini e Noto, dove poi si è consumata la tragedia. In quell’appezzamento, nella disponibilità della famiglia di Cugno, secondo la ricostruzione degli inquirenti i due erano andati per dar da mangiare agli animali.

Prima delle 22 sarebbe scoppiata la lite che si è trasformata in minacce, poi in aggressione e infine in delitto. Il 27enne avrebbe recuperato nel capanno il coltello con cui ha colpito la ragazza. “Un delitto d'impeto e non premeditato”, ha spiegato il capo della Procura di Siracusa. Il giovane ha poi cercato maldestramente di occultare il cadavere in un pozzo. Il corpo è rimasto incastrato e questo ha favorito il ritrovamento da parte dei carabinieri, che dopo la denuncia di scomparsa del papà di Laura, si erano già messi a cercare in quella direzione. L’ora del delitto, secondo la prima ispezione cadaverica del medico legale Francesco Coco, risale alle 22. I carabinieri hanno anche rintracciato il coltello che era stato abbandonato dal fermato, mentre l’autopsia - che si svolgerà domani - chiarirà gli ultimi dubbi sulle cause del decesso della ragazza.

Un crescendo di escandescenza, una lite culminata nel più tragico dei modi, nell’ambito di un rapporto “travagliato, contrassegnato da frequenti litigi”. Sarebbe andata così, dunque – nessuna premeditazione – l’ultimo e orrendo atto della storia tra il 27enne Paolo Cugno e la 20enne Laura (Lauretta) Petrolito. Entrambi di Canicattini Bagni, paese sulla Maremonti, ingresso della zona iblea della provincia di Siracusa. La primissima ricostruzione l’hanno fornita inquirenti e investigatori nel corso di una conferenza stampa stamattina.