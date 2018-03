La ditta Edilcarpentiere Srl è partner ufficiale dell’allestimento.

La mostra, curata da Franco Paliaga, è un'esposizione unica che riunisce 23 capolavori: 13 opere del passato come Francesco Furini, Nicolas Regnier, Bernardo Strozzi, Pietro Novelli; e 10 opere realizzate da artisti contemporanei, come Ugo Levita, Loredana Meo (unica artista del territorio), Rocco Normanno, Michelangelo della Morte e Alex Folla.

"Caravaggio è stata una grande figura e ha influenzato molto la pittura degli artisti siciliani – ha affermato il professore Paliaga – e in questa mostra abbiamo voluto mettere a confronto il passato con il presente: quadri ispirati a lui nel 600 con artisti di oggi che in qualche maniera si ispirano al suo stile. È un accostamento molto interessante. Ci sono dei talenti in Italia come Loredana Meo che andrebbero valorizzati".

"Il nostro progetto continua ad allargare i nostri parametri di visibilità sfruttando le esigenze del contemporaneo - ha concluso il direttore della mostra Maggio – Mettere a confronto opere del 600 con opere contemporanee fa capire che l’arte non ha tempo".

Orari per visitare la mostra: d

al lunedì al giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00.

Dal venerdì alla domenica dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 22.00.

Domenica mattina chiuso

MARSALA (TRAPANI) - Inaugurata nei giorni scorsi nella chiesa San Pietro a Marsala, la mostra “L’evoluzione del Caravaggismo nell’arte contemporanea” che rimarrà aperta fino al 16 maggio 2018. Al taglio del nastro erano presenti: il Sindaco della città di Marsala Alberto Di Girolamo, il Vice Prefetto di Trapani Baldassare Ingoglia, il Professsore Franco Paliaga, il Direttore della mostra Andrea Maggio e l’artista Loredana Meo."Avere una mostra che rimane per tre mesi in un posto centrale della città – ha detto il sindaco Di Girolamo - significa arricchire l’offerta culturale non solo per i marsalesi che è fondamentale ma anche per i turisti che arriveranno per le festività pasquali e per la settimana di maggio garibaldina. La bellezza aiuta a crescere meglio nella società. I turisti quando vengono a Marsala si devono stancare di vedere tantissime cose".Il viceprefetto ha aggiunto: "È un evento davvero importante perché consente a molte persone di vedere delle opere d’arte assolutamente significative e importanti, e nel contempo valorizza il territorio dell’intera provincia e contemporaneamente anche la città di Marsala che dà uno stimolo in più per essere visitata".L’evento è promosso e organizzato dall’Associazione culturale “Fiera Franca Ss. Salvatore” in collaborazione con l’Associazione Culturale “Lab_04” e il patrocinio del Ministero dell’Interno FEC, Regione Sicilia, Beni Culturali, Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani, Città di Marsala, Accademia di Belle Arti “Kandinskij” di Trapani e Club Unesco di Marsala.L’Associazione Culturale “Fiera Franca Ss. Salvatore” ringrazia la Dirigente del liceo scientifico “P. Ruggieri” Fiorella Florio, la dirigente dell’istituto statale “Pascasino” Annamaria Angileri e i loro studenti per aver partecipato all’evento in occasione dell’alternanza scuola-lavoro, il dirigente dell’istituto IPSOEA Domenico Pocorobba e gli studenti per il vernissage curato dal professore Paolo Austero, la Strada del Vino di Marsala e la Cantina Baia dei Fenici, e tutti gli sponsor che hanno creduto nel progetto.