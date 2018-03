È stata una notte di fuoco quella dei pompieri del comando provinciale di Palermo, impegnati nello spegnimento delle vampe soprattutto nelle zone del centro storico e nei quartieri popolari. Tre i mezzi danneggiati per le ripetute sassaiole ai danni dei vigili del fuoco, intervenuti insieme alle forze dell'ordine. Cassonetti bruciati per ottenere fiamme più alte alla Guadagna, allo Sperone e nella zona dei cantieri. Interventi nella zona di via Oreto, a Brancaccio, nelle traverse di via Messina Marine, Bonagia, Borgo Nuovo, Albergheria. Una "tradizione" che ogni anno si trasforma in una vera e propria emergenza: già negli scorsi giorni gli interventi di vigili del fuoco e polizia erano stati numerosi. In via Mosca, allo Zen e alla Kalsa in molti avevano lanciato uova e pietre per fare andare via le forze dell'ordine.