E' quella ai danni degli uffici postali della città, in particolare nelle filiali che si trovano nei quartieri popolari e nel centro storico. A lanciare l'allarme e a chiedere provvedimenti concreti è il sindacato Lavoratori Poste Cisl, che punta il dito contro la riduzione del budget riservato alla sicurezza nei vari uffici, specie in quelli considerati più a rischio.già presi di mira più volte nelle scorse settimane da malviventi fuggiti con bottini che variano dai trecento ai cinquecento euro.Il servizio ci aveva infatti garantito una maggiore sicurezza, ma dall'inizio di febbraio molte guardie giurate sono state rimosse e questo è il risultato"."I lavoratori convivono ormai con la paura - aggiunge Affatigato - e tremano ogni volta che negli uffici entra qualcuno con un cappuccio, un cappellino o una visiera. Non bisogna considerare soltanto l'aspetto economico di questo fenomeno così preoccupante, ma quello umano e morale. I dipendenti restano pietrificati dal terrore, non possono svolgere la propria attività in tranquillità. Chiediamo quindi che il budget precedentemente destinato ai vigilantes venga ripristinato".Due giovani a volto coperto, hanno fatto irruzione nell’agenzia e hanno intimato agli impiegati di consegnare loro il denaro disponibile. Qualche giorno un'altra rapina è stata messa a segno in via Gaspare Palermo. In azione, ancora una volta, sono entrati due giovani: uno è rimasto nei pressi dell’uscita un secondo con un balzo è riuscito a superare il bancone e minacciare i dipendenti. Poi ha preso i soldi che si trovavano nelle casse.tra corso Tukory e via Ernesto Basile. In quell'occasione il colpo è stato messo a segno da un rapinatore solitario che ha fatto irruzione nei locali mentre erano ancora presenti decine di utenti. "Non si risparmia sulla pelle dei lavoratori - conclude Affatigato - questa situazione rappresenta una priorità".