PALERMO - "Enti locali: la programmazione, il bilancio 2018-2020 e la sua gestione dopo la legge di stabilità 2018: gli ultimi provvedimenti normativi e amministrativi". Questo il titolo del convegno organizzato dall'Asael, associazione che riunisce gli amministratori locali siciliani, per il 21 marzo a Termini Imerese, in provincia di Palermo. L'incontro si terrà nella chiesa Maria Santissima della Misericordia, in viale Mazzini 6.Si tratta di un momento di studio che rappresenterà un utile approfondimento sul tema della formazione dei bilanci di previsione 2018. All'incontro - che vedrà i saluti del sindaco e del presidente del consiglio comunale di Termini Imerese, Francesco Giunta e Anna Amoroso - parteciperanno Francesco Bruno, già Ragioniere generale della Provincia di Catania ed esperto di finanza locale, e Gaetano Aiello, studioso ed esperto in tema di precariato in Sicilia, componente del tavolo tecnico attivato dall'Asael per affrontare la questione.Nel corso del convegno verrà fatto il punto sui trasferimenti correnti e in conto capitale della Regione Siciliana per il triennio 2018-2020 e sui termini e gli adempimenti che si pongono sulla strada degli enti locali per la programmazione relativa a questi tre anni. Verrà dato uno sguardo anche ai provvedimenti amministrativi e legislativi emanati nell'ultimo trimestre. "E' una opportuna occasione che viene offerta agli amministratori e ai funzionari dei comuni nel corso della quale saranno illustrate le principali novità che la legge di bilancio dello Stato per il corrente anno contiene e gli adempimenti da mettere in pratica in vista della scadenza prossima entro cui deliberare gli atti - afferma il presidente dell'Asael, Matteo Cocchiara -. Nel contempo saranno evidenziate le proposte che l'Asael ha sottoposto al governo della Regione e all'Ars in vista della formazione della prossima legge di bilancio 2028 per le refluenze che avrà sulle entrate dei comuni".