PALERMO - Nell'affollata assemblea pubblica di ieri a Palermo, Sinistra Comune ha messo a fuoco le priorità e gli obiettivi da raggiungere alla luce di una attenta analisi del voto. La cornice del continuo confronto politico, articolato nel territorio e strutturato nella proposta programmatica, che ha da sempre contraddistinto Sinistra Comune, richiede con urgenza un confronto pubblico con il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando. E' necessario aggiornare e dare attuazione al progetto di governo della città che, per cause diverse, sembra impantanato tra problemi di comunicazione, rallentamenti della macchina comunale e difficoltà politiche fuori e dentro il Consiglio comunale.Bisogna cogliere le grandi opportunità di cambiamento che si presentano con i progetti culturali in corso e affrontare le sfide per la trasformazione urbana e il futuro della città, a partire dall’adozione del nuovo piano regolatore, dalla realizzazione dei progetti infrastrutturali finanziati con Pon Metro e Patto per Palermo, per proseguire col rilancio delle aziende partecipate e il riordino di settori strategici.