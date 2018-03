I materiali per la realizzazione del murale, omaggiato alla città dall'artista, sono stati offerti dalla ditta Cavallaro Arte. Il sindaco Leoluca Orlando ha espresso "apprezzamento per questa iniziativa artistica che assume una grande valenza sociale, un altro importante tassello nel percorso di rigenerazione dell'identità non solo di Danisinni, ma di tutta questa parte della città".

PALERMO - L'antico quartiere di Palermo "Danisinni" è stato impreziosito da una nuova opera murale a cura dell'artista argentino Guido Palmadessa. L'opera si inserisce nel progetto "Rambla Papireto", di riqualificazione urbana del quartiere attraverso l'arte, portato avanti dai docenti Vincenzo Patti e Valentina Console dell'Accademia di BB.AA. e avviato con il sostegno del Comune di Palermo.