Ci sono tracce di sedici coltellate sul corpo della povera Lauretta Petrolito, la 20enne di Canicattini Bagni la cui atroce fine per mano del compagno, il 27enne Paolo Cugno reo confesso, sta commuovendo l’Italia. È ancora in corso l’autopsia sul corpo della povera ragazza, ad opera del medico legale Francesco Coco, ma dalle prime approfondite analisi risulta che le ferite mortali le sarebbero state inferte al polmone destro, al cuore e allo stomaco. In quelle parti del corpo, secondo il medico legale, sono presenti le lesioni più profonde, quelle che hanno contribuito al decesso della giovane mamma di due bambini di 8 mesi e 3 anni.diverse, infatti, le ferite ai gomiti e alle mani che la medicina legale riconosce espressamente come “ferite da difesa”. L’esame autoptico, cominciato alle quattro del pomeriggio, è ancora in corso. Solo domani, dunque, il corpo di Laura potrà verosimilmente tornare a disposizione dei propri familiari per i funerali e ricevere l’abbraccio commosso e la preghiera di quanti sono rimasti straziati da questa vicenda.