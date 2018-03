1) CATANIA - Hotel Nettuno, ore 09:00 Congresso territoriale della Uil. Partecipa, tra gli altri, il componente della segreteria nazionale Luca Colonna.2) CATANIA - Piazza Università, ore 09:00 Sit in dei lavoratori della società partecipata Sostare srl proclamato da Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltrasporti e Ugl Terziario per protestare contro il ritardo con cui il Comune sta affrontando la richiesta della società di sottoscrivere un contratto di 2/o livello per regolamentare gli istituti di 'Reperibilità' e 'Premio di risultato'3) CATANIA - Tribunale, Corte d'assise, ore 09:00 Udienza del processo a Nicola Mancuso, di 32 anni, accusato dell'omicidio di Valentina Salamone, la 19enne trovata morta il 24 luglio del 2010 in una villetta di Adrano.4) CATANIA - Tribunale, Prima sezione penale, ore 09:00 Prima udienza del processo per concorso esterno all'associazione mafiosa all'editore Mario Ciancio Sanfilippo.5) MESSINA - Salone degli specchi dell'ex Provincia, ore 09:30 X Congresso territoriale della Uiltrasporti di Messina -Caltanissetta - Enna sul tema "Il nostro impegno: sviluppo e crescita della Sicilia".6) PALERMO - Piazzetta Antonio Pasqualino 5, ore 09:30 Seconda giornata convegno sul tema "Cultura visuale in Italia. Prospettive della ricerca".7) PALERMO - Scienze Agrarie, viale delle Scienze, ore 10:30 Conferenza stampa di presentazione della "Consulta per la gestione forestale responsabile in Sicilia".8) PACHINO (SR) - Polo formativo, via Maucini 13, ore 10:30 L'associazione Meter presenta il report annuale 2017 su pedofilia e pedo-pornografia.9) SIRACUSA - Sala Caravaggio, piazza Duomo 14, ore 11:00 Inaugurazione della mostra "Passio Domini. Iconografie della settimana santa". Sarà presente monsignor Salvatore Pappalardo.10) CATANIA - Palazzo della Cultura, ore 15:30 "Pubblica amministrazione e città: attori dello sviluppo". Partecipano, tra gli altri, il sindaco Enzo Bianco e il direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale Ludovica Agrò11) CATANIA - Municipio, ore 19:00 Seduta di consiglio comunale con all'ordine del giorno, tra l'altro, l'approvazione e la rimodulazione del piano di riequilibrio, l'approvazione del Programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e dell'elenco annuale dei lavori per il 2018.12) PALERMO - Sala Strehler, Teatro Biondo, ore 21:00 Debutto dello spettacolo di Mario Perrotta "Milite Ignoto - quindicidiciotto". Repliche mercoledì 21 alle 21:00 e giovedì 22 alle 17:30.(ANSA)