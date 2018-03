"Alcune settimane fa, avevo già presentato un’interrogazione sulla gestione dei rifiuti. In quella circostanza un cittadino aveva ripreso con un video, diventato subito virale sui social, un automezzo della Rap che rimescolava materiale differenziato, ingannando di fatto la buona fede dei cittadini e tradendo il servizio".

A confermare lo sbando - conclude Ferrandelli - il fatto che l’azienda dei rifiuti sia senza guida da mesi, come del resto l’intera città. Per questo motivo ho ritenuto urgente presentare un ulteriore atto ispettivo e richiedere la convocazione urgente di una seduta di Consiglio comunale”.

PALERMO - “Ho presentato un atto ispettivo e richiesto la convocazione urgente di una seduta di Consiglio comunale per fare chiarezza sulla gestione dei rifiuti in città". Così Fabrizio Ferrandelli, consigliere comunale di Palermo."Nelle ore scorse la trasmissione Report ha portato a conoscenza un’altra scandalosa anomalia. Da anni segnaliamo l’inadeguatezza gestionale della Rap - incalza il capo dell’opposizione - L’assenza di processi di industrializzazione, la raccolta differenziata ferma a pochi quartieri e non gestita in maniera adeguata e un personale non adeguatamente utilizzato sono dati che non sfuggono più agli occhi di nessuno.