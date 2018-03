rdinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale per i Minorenni di Palermo: un aggravamento della misura che prevedeva il collocamento in comunità. Era latitante da dicembre.

poliziotti del commissariato San Lorenzo l'hanno notato a bordo di uno Zip Piaggio: arrivava dal senso opposto di marcia. Gli hanno intimato di fermarsi per un controllo, ma il giovane ha accelerato ed ha proseguito la sua corsa. Ha così preso vita un rocambolesco inseguimento. All'improvviso il ragazzo ha abbandonato il mezzo e ha tentato di far perdere le proprie tracce a piedi, ma non è servito a nulla.

Gli agenti l'hanno infatti definitivamente bloccato a Pallavicino. Il diciottenne

è stato denunciato per guida senza patente e il ciclomotore che guidava è stato sequestrato. E' stato rinchiuso al Malaspina.

Andrea Barone, 18 anni, è stato bloccato mentre tentava di sfuggire alla polizia in via Trapani Pescia. Su di lui pendeva un'o