La procura di Firenze ha aperto un fascicolo conoscitivo sulle parole dell'ex Br Barbara Balzerani al centro sociale Cpa-Firenze sud il 16 marzo scorso dov'era stata invitata per la presentazione del suo ultimo libro in concomitanza con l'anniversario del sequestro di Aldo Moro. Lo si apprende da fonti inquirenti. Balzerani aveva anche detto che 'fare la vittima è diventato un mestiere'. Il fascicolo non ipotizza nessun reato ma accoglie una relazione informativa redatta dalla Digos sull'evento al Cpa