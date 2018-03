PALERMO - "Aboliamo il voto segreto all'Assemblea regionale siciliana. E' una questione di etica, di trasparenza e di rispetto verso gli elettori". Lo chiede il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in una lettera inviata al presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè, mantenendo fede a un impegno già preannunciato alla vigilia delle elezioni. "Come Le è noto, da lungo tempo e da più parti - accademiche, dottrinarie, politiche - e, non ultime, varie e diffuse espressioni della pubblica opinione - si legge nella nota di Musumeci - viene postulata l'abolizione o, almeno, il drastico ridimensionamento del ricorso al voto segreto anche nell'ambito dell'Assemblea Regionale Siciliana da lei presieduta. Il voto segreto si è via via trasformato nella principale arma dei 'franchi tiratori', ovverosia dei parlamentari che tradiscono un impegno assunto apertamente e altrettanto apertamente dichiarato". "Nella attualità della fase politica - continua il presidente - ad alcuno può sfuggire come la stragrande maggioranza dei cittadini siciliani reclami assoluta trasparenza e coerenza di condotte politiche e parlamentari dai suoi rappresentanti, ai quali richiede prese di posizione nitide e riconoscibili e non certo proditorie 'imboscate' d'Aula. Non comprenderlo costituirebbe grave ritardo culturale e politico". "Non sussistendo alcun ostacolo di ordine costituzionale e nemmeno più semplicemente ordinamentale - conclude Musumeci - Le formulo, Onorevole Presidente, la richiesta di volere valutare la necessità di avviare il procedimento parlamentare - a mio avviso non più procrastinabile - finalizzato alla modifica del Regolamento interno dell'Assemblea Regionale Siciliana, nella parte in cui prevede ancora il ricorso al voto segreto, limitandolo a casi ove siano da decidere soggettivi diritti personali. Confidando nella Sua sensibilità verso un tema tanto attuale e largamente condiviso, auspico un iter parlamentare consapevole e celere e rimango in attesa di riscontro".(ANSA).