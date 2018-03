Intanto, si apre con la norma che prevede la tutela dei lavoratori delle società partecipate finite in liquidazione. Una norma su cui Antonello Cracolici del Pd propone dei dubbi in Aula. La norma viene accantonata. Segue la proroga per il passaggio

. Qui scatta la verifica del numero legale. Che non c'è. La seduta è aggiornata di un'ora.

Da esaminare poi c'è uno degli articoli più discussi: “Programmazione dei fabbisogni e razionalizzazione della spesa per il personale”. Si tratta della norma che prevede la sostituzione della “pianta organica” con la programmazione triennale dei fabbisogni di personale, appunto. Una norma che riguarda non solo gli enti locali, ma anche gli enti regionali e che da qualcuno, a Palazzo dei Normanni, è stata letta come

. A proposito di personale, l’articolo 4 prevede

, mentre l’articolo 5 prevede la creazione del “Fondo unico di quiescenza del personale delle Camere di Commercio della Sicilia”. L’articolo 6, poi, prova a snellire le procedure per la spesa di una parte dei fondi strutturali. Agganciato a questo articolo, ecco uno “strano” emendamento: è firmato dai deputati

. Sono i cosiddetti

, deputati in rotta col coordinatore Micciché. E che, con questo emendamento, sembrano già muoversi quasi come un gruppo autonomo.

È una proposta di modifica del governo regionale alla norma approvata in estate e che prevede

. La giunta Musumeci chiede di abrogare un comma di quella legge. È quello che prevede che “i criteri per la selezione del personale, i profili professionali e relativi trattamenti economici” siano “predeterminati con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, previa deliberazione della Giunta Regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo e previa contrattazione collettiva con la Federazione nazionale della Stampa Italiana firmataria del Ccnl dei giornalisti”. Se l’emendamento passerà, non ci sarà bisogno di questi passaggi.

- In attesa di bilancio e Finanziaria,. Si tratta del cosiddetto “stralcio” dell’esercizio provvisorio approvato a dicembre dopo l’alleggerimento, appunto, delle norme finite nel ddl oggi all’Ordine del giorno. Ma ancora una volta, i motori dell'Assemblea si inceppano. E alla prima verifica del numero legale, la seduta si ferma.Nella prima parte della seduta, Giancarlo Cancelleri, che presiedeva i lavori e ha poi passato il testimone a Gianfranco Miccichè, ha illustratoIl piano prevede che il governo presenti entro domani bilancio e finanziaria che dovrebbero essere esitati entro il 26 dalle commissioni e perché la discussione in Aula cominci entro il 28, per approvare il tutto entro il 31. Ma il 26 la capigruppo si riunirà per verificare il rispetto dei tempi.presentata contro di lui dai 5 Stelle. La giunta stasera dovrebbe approvare la finanziaria, dopo aver varato ieri il bilancio a spese invariate.