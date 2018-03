PALERMO - In via Guardione a Palermo nel corso dei lavori del collettore fognario è stata trovata una necropoli del IV-V secolo dopo Cristo. A scoprire le tombe sono stati gli operai della Sikelia, a pochi passi da piazza Tredici Vittime. Gli scavi sono seguiti da un tecnico della Soprintendenza che sta catalogando i ritrovamenti. Lo scorso luglio, non appena iniziate le operazioni di scavo, erano state trovate ossa umane.(ANSA).