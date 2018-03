SIRACUSA - Gli agenti del commissariato di Ortigia, in collaborazione con personale dell'Asp, hanno effettuato una serie di controlli in ristoranti nel centro storico: in uno sono state riscontrate precarie condizioni igienico-sanitarie. Sono stati sequestrati 63 kg di prodotti alimentari. Il titolare di un altro ristorante, sempre in Ortigia, è stato denunciato per tentata frode per la mancata indicazione sui menu consegnati ai clienti della presenza di prodotti congelati.(ANSA).