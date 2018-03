PALERMO - Schianto tra due auto in via Laudicina, nella zona dello Sperone. L'impatto è avvenuto all'angolo con corso dei Mille, a ridosso dei binari della linea 1 del tram, le quali corse sono al momento sospese. Due le persone rimaste ferite: una volta lanciato l'allarme sono state soccorse dai sanitari del 118. Sono state trasportate in ospedale, non si conoscono ancora le loro condizioni. Sul posto anche gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire con esattezza la dinamica dello scontro. Forti rallentamenti al traffico, in attesa della rimozione dei mezzi dalla carreggiata.