Il gup Nicola Aiello ha rinviato a giudizio sette componenti di una famiglia che, secondo l'accusa, l'8 marzo del 2016 è entrata in una gioielleria a Palermo non per fare acquisti ma per minacciare e tentare di estorcere cinquemila euro ai titolari, una coppia palermitana. A giudizio (il processo comincerà il 18 luglio davanti alla quinta sezione del Tribunale)Secondo il racconto delle vittime, che hanno presentato anche le registrazioni delle telecamere, tutto è iniziato quando hanno deciso di rilevare la gioielleria acquistando anche la merce esistente e la strumentazione. L'orafo,, che lavorava alle dipendenze della vecchia proprietaria, ha chiesto di rimanere dicendo di conoscere la clientela e parecchia gente del luogo. Voleva però cinquemila euro al mese (la metà, secondo i suoi conti, del'incasso netto mensile). Dopo il rifiuto, la famiglia Carlino ha deciso di fare "irruzione" nel negozio e minacciare i titolari. Erano presenti anche i due bambini della coppia. (ANSA).