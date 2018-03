I "selezionati" svolgeranno una prova intermedia e-tray, in cui occorrerà rispondere a circa venticinque domande. Infine, i circa quattrocento candidati che supereranno quest'altro step, saranno chiamati al centro di valutazione di Bruxelles dove si misureranno in cinque prove: la risoluzione di un caso, una presentazione orale, un colloquio basato sulle competenze, una prova di gruppo e un colloquio per valutare la motivazione.

, ha emanato un bando che prevede un concorso per 158 posti di lavoro. I vincitori del concorso verranno inseriti nell’elenco di riserva dal quale le istituzioni dell’Unione europea potranno attingere per l’assunzione di funzionari amministratori.Gli assunti, dovranno essere a servizio dei responsabili politici nell'attuare la missione dell'istituzione o dell'organo di appartenenza. In quanto funzionari essi avranno compito di formulare e sviluppare le politiche, di guidare e coordinare le fasi operative dell’azione istituzionale e di gestire le risorse.. I candidati devono godere dei diritti civili in quanto cittadini di uno Stato membro, essere in regola con le norme nazionali in materia di servizio militare, offrire garanzie di moralità.. Non sono richieste esperienze professionali. I partecipanti al concorso devono, di una devono avere una conoscenza approfondita mentre dell’altra una conoscenza soddisfacente.Alla scadenza del termine, sulla base della conoscenza linguistica soddisfacente indicata dagli aspiranti,. Chi non avrà indicato almeno una di queste lingue sarà escluso.La procedura di selezione è estremamente competitiva se si considera che. Con questa qualifica, a tempo indeterminato, la maggior parte dei laureati inizia la propria carriera amministrativa nelle istituzioni dell’Unione Europea.