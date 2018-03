In tutto sono 14 i punti vendita interessati, di cui 11 a Palermo e gli altri a Castelvetrano, Sciacca e Bagheria per un totale di 71 lavoratori.

La Siprof attualmente gestisce 14 negozi in Sicilia.

“Nella comunicazione congiunta che le due società avevano inviato in data 14 marzo si rendeva noto alle organizzazioni sindacali - spiega Mimma Calabrò della Fisascat Cisl -che la Siprof è addivenuta alla determinazione di cedere l’intero ramo d’azienda a marchio Cocoon con decorrenza presunta al 20 aprile prossimo e che i 71 lavoratori impiegati avrebbero prestato la loro attività lavorativa, senza soluzione di continuità, alla Vyola alle stesse condizioni maturate alla data della cessione. nviato in data 14 marzo si rendeva noto alle organizzazioni sindacali - spiega Mimma Calabrò della Fisascat Cisl -che la Siprof è addivenuta alla determinazione di cedere l’intero ramo d’azienda a marchio Cocoon con decorrenza presunta al 20 aprile prossimo e che i 71 lavoratori impiegati avrebbero prestato la loro attività lavorativa, senza soluzione di continuità, alla Vyola alle stesse condizioni maturate alla data della cessione.

Non possiamo che registrare favorevolmente quanto rappresentatoci oggi dalle due Società in procinto di perfezionare l’accordo commerciale – dice Mimma Calabrò Segretario generale Fisascat Cisl Sicilia –. Le rassicurazioni ci fanno tirare un sospiro di sollievo. La Fisascat ha trascorso con i lavoratori mesi molto difficili poiché i dipendenti hanno vissuto con ansia e preoccupazione le sorti dell’azienda dopo la messa in liquidazione.

Un passo in avanti è stato fatto a tutela dei 71 lavoratori ma nei prossimi incontri - prosegue - ribadiremo la necessità di trovare soluzioni anche per i 27 dipendenti attualmente impiegati in amministrazione e magazzino non oggetto di trasferimento di ramo in modo da poter ottenere la massima occupazione possibile”.

dalla società Siprof in liquidazione alla siciliana Vyola.