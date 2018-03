PALERMO - L'Assessorato regionale delle Autonomie Locali, guidato da Bernardette Grasso, si appresta a varare il calendario delle operazioni elettorali per le elezioni amministrative di domenica 10 giugno 2018. "Verrà pubblicato domani sul sito del Dipartimento Autonomie Locali - afferma Grasso - oltre 1 milione e 700 mila i siciliani che andranno alle urne per eleggere i sindaci di 137 comuni anche se fino al 12 aprile, data ultima per la pubblicazione del decreto assessoriale di indizione dei comizi elettorali, potremmo inserire altri comuni".Il voto è previsto in 16 comuni dell'agrigentino tra cui Licata, 6 nel nisseno, il più grande Riesi con quasi 12 mila abitanti, 22 in provincia di Catania tra cui lo stesso capoluogo, 7 ad Enna , il più grande Piazza Armerina con 22 mila abitanti, 35 nella provincia peloritana compresa la città di Messina, 26 a Palermo, tra cui Partinico 31 mila abitanti, 4 nella provincia iblea con la stessa Ragusa, 8 nella provincia aretusea, voterà anche Siracusa, 13 a Trapani tra cui anche il capoluogo. (ANSA).