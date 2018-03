Buone notizie per le imprese del Sud: con la circolare del 19 marzoha attivato l’incentivoper tutti i datori di lavoro che dal primo gennaio al trentuno dicembre di quest’anno hanno assunto o assumeranno nuovi lavoratori o convertiranno contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, anche in somministrazione. Sono inoltre inclusi i contratti di apprendistato professionalizzante a tempo pieno o parziale., previsto dalla legge di bilancio 2018, tutti i datori di lavoro operanti nelle regioni “meno sviluppate”: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia; e nelle regioni “in transizione”: Abruzzo, Molise e Sardegna.Se il lavoratore ha un’età compresaè sufficiente che questo risulti disoccupato presso il sistema informatico unitario delle politiche del lavoro. Invece, se ha compiuto trentacinque anni sarà necessario che risulti disoccupato da almeno sei mesi.L’incentivo è cumulabile con l’aiuto per l’occupazione giovanile che prevede, nel caso di assunzioni di lavoratori con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Il datore di lavoro può quindi beneficiare del sostegno triennale di 3mila euro annui per i giovani assunti e di 5060 euro dell’incentivo “Occupazione Mezzogiorno” .Per fornire al datore di lavoro la certezza che siano ancora disponibili le risorse prima di effettuare l’assunzione o la trasformazione a tempo indeterminato, il datore di lavoro può prenotare l’incentivo. Nella domanda occorre indicare il lavoratore da assumere, il luogo dell’assunzione, la retribuzione mensile media, l’aliquota contributiva e l’intenzione di fruire anche del bonus occupazione giovani. L’Inps compirà le proprie verifiche e se comunicherà l’ammissione dell’istanza, il datore di lavoro avrà dieci giorni per provvedere all’assunzione o alla trasformazione del contratto.Le istanze che riguardano assunzioni da gennaio al 19 marzo devono essere inviate entro il 4 aprile e saranno valutate secondo l’ordine di assunzione. Le richieste successive alla circolare, invece, saranno valutate, fino a esaurimento dei fondi in ordine cronologico di presentazione.