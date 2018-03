La sanzione elevata nei confronti del titolare ammonta a mille euro.

Le irregolarità sono venute a galla durante i controlli effettuati ieri mattina dai carabinieri del Nas guidati dal capitano Giovanni Trifirò."Si tratta di un'attività di controllo che portiamo avanti costantemente - spiega Trifirò - e in questo caso, oltre al sequestro abbiamo segnalato il caso all'Asp e naturalmente all'autorità giudiziaria. I prodotti non erano stati conservati in modo idoneo, abbiamo rilevato sporcizia nei locali che riguardano sia la zona ristorante cche quella del bar".