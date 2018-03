PALERMO - I lavoratori Ex Pip di Emergenza Palermo sono da questa mattina riuniti in massa nel primo dei tre giorni di sit-in indetti dai sindacati davanti alla Presidenza della Regione. Il traffico in piazza Indipendenza e nelle strade limitrofe è paralizzato. La protesta indetta dai sindacati che chiedono la stabilizzazione per questo personale in condizioni di precariato da diversi anni proseguirà anche il 22 e il 23 marzo.