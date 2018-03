, ma intantoè di fatto il quinto componente del gruppo Pd al Comune di Palermo. Si tratta del primo passaggio di un consigliere di stretta osservanza orlandiana tra i dem, dopo l'adesione del sindaco e del suo braccio destroa ridosso delle elezioni politiche del 4 marzo. Una scelta che Bertolino, fino all'ultimo consiglio comunale capogruppo di Palermo 2022, ha motivato ai suoi simpatizzanti con la necessità di "impegnarsi per il bene comune stando dentro a un partito, e non fuori". Nulla cambia in termini numerici per la maggioranza, ma la costituzione di un grosso gruppo targato Pd a sostegno di Orlando a Sala delle Lapidi era una delle mosse studiate dal 'professore' e dal sottosegretario alla Salutenei giorni in cui si concretizzava l'adesione del sindaco ai dem. Palermo 2022 scende così a tre consiglieri mentre il Pd ha il secondo gruppo più grande di Sala delle Lapidi, dietro al Movimento cinque stelle che conta sei componenti.È stato tra i più convinti sostenitori dell'adesione del sindaco al Partito democratico, in cui arriva anche: l'ex consigliere comunale, e fedelissimo di Orlando, alle ultime elezioni aveva fatto un passo indietro sostenendo la candidatura di Bertolino con Palermo 2022. Con i due aderiranno al Pd anche una quarantina di simpatizzanti, tra cui anche qualche nome eccellente: i volti verranno svelati nel corso dell'incontro di oggi pomeriggio.