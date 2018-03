PALERMO - ll Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha diramato la prosecuzione di avviso di allerta gialla per condizioni meteo avverse in gran parte della Sicilia.In particolare, “fino alle prossime 24-30 ore, si prevedono precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. Dal tardo pomeriggio-sera di oggi e per le successive 18-24 ore, si prevedono venti di burrasca con rinforzi fino a burrasca forte dai quadranti sud-occidentali. Mareggiate lungo le coste esposte”.