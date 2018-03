. È stato parzialmente distrutto dalle fiamme un deposito vicino al magazzino per la lavorazione degli ortaggi, dove si trovavano accatastate cassette per il confezionamento dei prodotti. Il rogo è stato spento dai vigili del fuoco. La "Fortunato Srl" è una delle aziende leader nell'esportazione di ortaggi ed in particolare nella commercializzazione del pomodorino Igp di Pachino.Sebastiano Fortunato, titolare dell'azienda insieme al fratello, fino ad un mese fa ha ricoperto la carica di presidente del Consorzio pomodorino Igp di Pachino.esprime solidarietà agli imprenditori Fortunato. "Si tratta non solo di un vile atto intimidatorio contro gli imprenditori colpiti ma anche di una minaccia contro tutto il comparto agricolo e contro la nostra laboriosa e onesta comunità - dice. - Non consentiremo a nessuno di destabilizzare il quieto vivere civile della nostra città".